Принц Чарльз болен Covid-19

Принц Чарльз наконец-то получил корону, но не ту. У него диагностировали коронавирус

Фото: sky.com

Принц Чарльз наконец-то получил корону, но не ту. У него диагностировали коронавирус

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на news.sky.com.

Принц Чарльз заразился коронавирусом. Об этом сообщают близкие к его окружению источники.

Ему 71 год, он находится в группе риска, но чувствует себя хорошо.

Принц Чарльз самоизолирован в Шотландии вместе с герцогиней Корнуольской. У нее коронавирус не подтвердился.

Ранее сообщалось, что олигарх Хорошковский попал в больницу с коронавирусом

Напомним, 18 марта у нардепа из группы "Доверие" Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что и его жена заболела коронавирусом. 21 марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с воспалением легких.

21 марта COVID-19 заразился нардеп Сергей Вельможный, член группы "Доверие".

22 марта коронавирус диагностировали у нардепа ОПЗЖ Александра Лукашева.

23 марта нардеп от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко находился в Александровской больнице Киева с подозрением на Covid-19.

24 марта стало известно, что коронавирус подцепил еще и депутат Сергей Рудик.