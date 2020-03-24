Олігарх Хорошковський потрапив до лікарні з коронавірусом

В українського олігарха Валерія Хорошковського діагностували коронавірусну інфекцію, він перебуває в лікарні

Фото: facebook

В українського олігарха Валерія Хорошковського діагностували коронавірусну інфекцію, він перебуває в лікарні

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