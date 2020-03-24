Олігарх Хорошковський потрапив до лікарні з коронавірусом
В українського олігарха Валерія Хорошковського діагностували коронавірусну інфекцію, він перебуває в лікарні
В українського олігарха Валерія Хорошковського діагностували коронавірусну інфекцію, він перебуває в лікарні
Про це повідомив народний депутат Вадим Рабінович, передає RegioNews.
Він заявив, що діагноз у Хорошковського підтвердили.
Також цю інформацію підтвердив екснардеп Ігор Мосійчук.
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Нагадаємо, що в Криму виявили першого хворого на коронавірус: чоловік контактував з понад 30 людьми.
Крім того, на самоізоляцію відправили прикордонників, які контактували з хворим коронавірусом кримчанином.
Раніше повідомлялося, що ув'язнені в тюрмах Криму і Донбасу бояться поширення коронавіруса і вимагають вжити заходів.
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