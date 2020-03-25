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Коронавірус виявили у ще одного нардепа
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25 березня 2020, 08:34 25

Коронавірус виявили у ще одного нардепа

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25 березня 2020, 08:34 25
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У позафракційного народного депутата Сергія Рудика підтвердили коронавірус COVID-19
Фото: facebook/serhiy.rudyk.3
У позафракційного народного депутата Сергія Рудика підтвердили коронавірус COVID-19

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на нардепа Вікторію Гриб.

"Друзі, сьогодні мій колега Сергій Рудик потрапив у лікарню з діагнозом коронавірус. Півгодини тому про це мені повідомила його лікуючий лікар", - сказала вона ввечері 24 березня.

При цьому Гриб зазначила, що останній раз контактувала з колегою на засіданні Ради 17 березня і тому тиждень перебуватиме на обсервації, так як Рудик у сесійній залі сидить перед нею.

На її думку, Рудик міг заразитися коронавірусом від Сергія Вельможного, який сидить в Раді перед Рудиком.

Захворювання Рудика підтвердив і колишній нардеп Сергій Лещенко.

"Кількість хворих нардепів вже складно порахувати, мінімум - п'ятеро. У вівторок підтвердився коронавірус у депутата Сергія Рудика", - написав він в Telegram-каналі.

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Нагадаємо, 18 березня у народного депутата України із групи "Довіра" Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що і його дружина захворіла коронавірусом. 21 березня Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні із запаленням легенів.

21 березня COVID-19 заразився нардеп Сергій Вельможний, член групи "Довіра".

22 березня коронавірус діагностували у нардепа ОПЗЖ Олександра Лукашева.

23 березня нардеп від партії "Слуга народу" Руслан Горбенко перебував в Олександрівській лікарні Києва з підозрою на Covid-19, а результати двох тестів показали протилежні результати


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