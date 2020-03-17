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17 марта 2020, 13:54 7

Коронавирус в Испании: за сутки 2 тысячи новых случаев и 150 смертей

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17 марта 2020, 13:54 7
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В Испании за последние сутки зафиксировано почти две тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, еще 150 инфицированных пациентов умерли
Фото: pixabay.com
В Испании за последние сутки зафиксировано почти две тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, еще 150 инфицированных пациентов умерли

Как передает RegioNews со ссылкой на El Pais, сейчас в стране всего с начала вспышки подтверждено 11 тысяч 178 случаев коронавируса, из них 9698 случаев до сих пор активные.

Из них 563 пациента находятся в реанимации, а общее количество людей, которые умерли от вируса, составляет 491.

Как сообщается, Мадрид продолжает оставаться общиной с наибольшим количеством случаев: 43% или 4871 случай. Но в этом регионе также больше всего людей, которые выздоровели - 19% случаев.

Также после закрытия пограничных переходов министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка не исключает закрытия воздушного пространства.

При этом правительство Балеарских островов попросил 25 тыс. туристов, которые остались на островах, вернуться в страны их проживания.

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Напомним, Словакия временно закрывает въезд, Румыния ограничивает пересечение границы. Словакия отменила автобусные и железнодорожные перевозки между странами.

Коронавирус: соседние государства Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд.

Страны Европы закрывают границы для украинцев. Австрия остановит авиасообщение с Украиной и Россией, в Польше работают три КПП, а Эстония полностью закрыла границу для иностранцев.

Украина прекращает железнодорожное сообщение с другими странами к концу карантина. "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение с 17 марта до конца периода общенационального карантина в Украине.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

За сутки в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев. С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд.


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