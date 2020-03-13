Ученые назвали срок окончания пандемии коронавируса

Глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню нынешнего года

Фото: twitter/XHNews

Глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню нынешнего года

Как передает RegioNews, ссылаясь на The Straits Times, об этом заявили китайские специалисты.

Но, по их словам, это произойдет в случае, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с пандемией COVID-19.

Также специалисты говорят, что заболеваемость должна упасть с наступлением теплых месяцев.

По словам представителей системы здравоохранения страны, пик заболеваемости в провинции Хубэй прошел, а число новых регистрируемых случаев упало.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса, а Украина в прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса.

12 марта США прекратила на 30 дней любое сообщение с Европой, включая морские и авиаперевозки, чтобы сдержать распространение коронавируса.

По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.