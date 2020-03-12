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12 марта 2020, 08:55 13

США прекращают любые сообщения с Европой

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12 марта 2020, 08:55 13
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Любое сообщение США с Европой, включая морские и авиаперевозки, закрывается на 30 дней, чтобы сдержать распространение коронавируса
Фото: moneycontrol.com
Любое сообщение США с Европой, включая морские и авиаперевозки, закрывается на 30 дней, чтобы сдержать распространение коронавируса

Как передает RegioNews, ссылаясь на ВВС, об этом заявил президент Дональд Трамп в своем обращении к нации, посвященном вспышке коронавируса.

По его словам, данные "жесткие, но необходимые ограничения" вступят в силу в полночь пятницы и не будут распространяться на Великобританию, где подтверждено 460 случаев заражения коронавирусом.

Как отметил Трамп, Евросоюз "не смог принять те же меры предосторожности", что и США.

Также он добавил, что некоторые граждане США таки смогут вернуться в страну, если пройдут медицинскую проверку.

В свою очередь, европейские представители ошеломлены новыми ограничениями на въезд в США, передает CNN.

В частности, бельгийский дипломат заявил, что было известно лишь то, что с поездками из Европы "что-то произойдет, но не настолько радикально".

"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", - говорится в сообщении.

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Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса.

Тогда же Украина в прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.

Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.

3 марта в Украине официально подтвердили первый случай коронавируса.


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