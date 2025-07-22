У Луцьку проходить акція протесту проти резонансних законів про НАБУ і САП
У найбільших містах України розпочали протести проти законопроєкту, який обмежує роботу НАБУ і САП. Серед них – Луцьк
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на misto.media.
У Луцьку станом на 21:00 акція малочисельна, вона відбувається у центрі міста, на Театральному майдані.
Учасники тримають у руках плакат з гаслом "Знищите НАБУ — знищите довіру", "Руки геть від НАБУ, СПА", "ВЕТО".
На місці проведення акції перебуває поліція.
Як повідомлялось, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. За словами депутата Ярослава Железняка, це фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. При цьому раніше СБУ без офіційного попередження приходила до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.
У відомствах заявляли, що обшуки можуть зірвати розслідування корупційних справ.
Нагадаємо, українці в різних містах виходять на мітинги проти скандального законопроєкту про НАБУ і САП.