У Луцьку проходить акція протесту проти резонансних законів про НАБУ і САП

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У найбільших містах України розпочали протести проти законопроєкту, який обмежує роботу НАБУ і САП. Серед них – Луцьк

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на misto.media.

У Луцьку станом на 21:00 акція малочисельна, вона відбувається у центрі міста, на Театральному майдані.

Учасники тримають у руках плакат з гаслом "Знищите НАБУ — знищите довіру", "Руки геть від НАБУ, СПА", "ВЕТО".

На місці проведення акції перебуває поліція.

Як повідомлялось, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. За словами депутата Ярослава Железняка, це фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. При цьому раніше СБУ без офіційного попередження приходила до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

У відомствах заявляли, що обшуки можуть зірвати розслідування корупційних справ.

Нагадаємо, українці в різних містах виходять на мітинги проти скандального законопроєкту про НАБУ і САП.