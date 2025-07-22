В Луцке проходит акция протеста против резонансных законов о НАБУ и САП

фото: misto.media

В крупнейших городах Украины начались протесты против законопроекта, ограничивающего работу НАБУ и САП. Среди них – Луцк

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на misto.media.

В Луцке по состоянию на 21:00 акция малочисленна, она проходит в центре города, на Театральной площади.

Участники держат в руках плакат с лозунгом "Уничтожьте НАБУ — уничтожите доверие", "Руки прочь от НАБУ, СПА", "ВЕТО".

На месте проведения акции находится полиция.

Как сообщалось, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. По словам депутата Ярослава Железняка, это фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Ранее в НАБУ и САП заявляли, что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. При этом ранее СБУ без официального предупреждения приходила в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

В ведомствах заявляли, что обыски могут сорвать расследование коррупционных дел.

Напомним, украинцы в разных городах выходят на митинги против скандального законопроекта о НАБУ и САП.