СБУ заявила про нові факти витоку інформації у НАБУ: всі деталі справи

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Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Під час обшуків у помешканні народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, який підозрюється у співпраці з ФСБ РФ та державній зраді, СБУ виявила документи НАБУ з службовою та конфіденційною інформацією.

Наразі в будинку проживають його близькі родичі.

Зокрема, вилучено матеріали негласного стеження за фігурантами кримінальних справ, що розслідує НАБУ, а також десятки анкет кандидатів у детективи.

Серед них — персональні дані одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Руслана Магамедрасулова, який, за даними слідства, підтримує контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку вести незаконний бізнес з Росією.

Також серед вилучених документів була анкета колишнього детектива Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік за кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Що відомо про обшуки в НАБУ

В понеділок, 21 липня, Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора провели спецоперацію, мета якої — нейтралізація російського впливу на НАБУ. Під час спецоперації зокрема затримали Руслана Магамедрасулова, одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та можливій співпраці з російськими спецслужбами.

У НАБУ поскаржились, що до працівників Бюро застосували силу, а слідчі дії відбувались без ухвали суду.

У свою чергу посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро і планують обговорити ці події з керівництвом уряду.

Нагадаємо, за даними нардепів сьогодні парламент планує розглянути законопроект № 12414 і внести правку, яка фактично підпорядкує НАБУ Генеральному прокурору.