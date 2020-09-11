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11 вересня 2020, 18:51 4

"Луцький терорист" Кривош майже всю осінь відсидить у СІЗО

11 вересня 2020, 18:51 4
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Йому продовжили запобіжний захід у вигляді арешту
Йому продовжили запобіжний захід у вигляді арешту
Фото: скрін відео
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«Луцькому терористу» Максиму Кривошу вдруге обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Луцького міськрайонного суду.

Луцький міськрайонний суд розглянув клопотання слідчого про продовження строку тримання підозрюваного у тероризмі і захопленні заручників під вартою. Запобіжний захід у виді арешту Кривошу продовжили на 60 днів без визначення розміру застави", - йдеться у повідомленні.

Кривоша підозрюють у скоєнні декількох важких злочинів: захоплення заручників, терористичний акт, замах на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняє, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про свої вимоги.

Врешті решт "Луцький терорист" здався і відпустив заручників.

Суд заарештував "луцького терориста" Максима Кривоша на 60 діб.

Луцьк терорист суд арешт злочин
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