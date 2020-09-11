Підготовче засідання у справі мера Харкова Кернеса знову відклали

Засідання переносять не вперше

Засідання переносять не вперше

Фото: Politeka

Підготовче засідання в справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, яких підозрюють у викраденні людини та катуванні, відклали до початку жовтня через карантин.

Про це повідомила пресслужба Київського районного суду м. Полтави, передає RegioNews.

"Засідання перенесено судом на 02.10.2020 на 10-00 годину через неявку учасників справи у зв’язку з вжитими заходами, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), та запровадженим на території України карантином", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, охоронці за наказом Геннадія Кернеса у січні 2014 року викрали і побили учасників харківського Євромайдану Сергія Ряполова і Олександра Кутяніна, котрі фотографували номерні знаки автомобілів біля готелю "Національ", де мешкає міський голова.

Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького обвинувачують за ч.2-3 ст. 27, ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч.2-3 ст. 27, ч.2 ст. 127 (катування), ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 15 років ув’язнення. Всі троє не вважають себе винними.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, Кернес обходить усіх суперників у боротьбі за крісло мера Харкова.