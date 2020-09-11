Суд призначив екскерівнику "Борисполя" Дихне заставу у понад 5 млн грн
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив понад 5 млн гривень застави колишньому керівнику аеропорту "Бориспіль" Євгену Дихне.
Про це йдеться в повідомленні суду в Facebook, передає RegioNews.
Повідомляється, що ВАКС частково задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро і застосував до Дихне запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5,25 млн гривень.
Його зобов'язали протягом п'яти днів внести заставу, прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, прокурорів САП, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу. Також Дихне зобов'язаний здати закордонний паспорт, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками та оперативно повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Зобов'язання діють до 11 листопада.
Зазначимо, на сьогодні Дихне займає пост президента компанії "Міжнародні авіалінії України". Його підозрюють у тому, що він, будучи керівником аеропорту "Бориспіль" міг зловживати становищем, в результаті чого аеропорту завдано збитків на 16,5 млн гривень.
Нагадаємо, 7 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому керівнику аеропорту "Бориспіль”.