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11 вересня 2020, 12:17 5

Суд призначив екскерівнику "Борисполя" Дихне заставу у понад 5 млн грн

11 вересня 2020, 12:17 5
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Його підозрюють у нанесенні 16,5 млн гривень збитків аеропорту
Його підозрюють у нанесенні 16,5 млн гривень збитків аеропорту
Фото: УНІАН
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив понад 5 млн гривень застави колишньому керівнику аеропорту "Бориспіль" Євгену Дихне.

Про це йдеться в повідомленні суду в Facebook, передає RegioNews.

Повідомляється, що ВАКС частково задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро і застосував до Дихне запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5,25 млн гривень.

Його зобов'язали протягом п'яти днів внести заставу, прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, прокурорів САП, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу. Також Дихне зобов'язаний здати закордонний паспорт, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками та оперативно повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Зобов'язання діють до 11 листопада.

Зазначимо, на сьогодні Дихне займає пост президента компанії "Міжнародні авіалінії України". Його підозрюють у тому, що він, будучи керівником аеропорту "Бориспіль" міг зловживати становищем, в результаті чого аеропорту завдано збитків на 16,5 млн гривень.

Нагадаємо, 7 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому керівнику аеропорту "Бориспіль”.

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