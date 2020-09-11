Проти Порошенка відкрили 15 нових проваджень, - адвокат

Ці справи з'явилися 4 вересня

Ці справи з'явилися 4 вересня

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань повідомив, що проти того почалося розслідування у 15 нових провадженнях.

Про це він заявив на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на "Українську правду".

"4 вересня з’явилося 15 нових проваджень спрямованих фактично проти п’ятого президента України Петра Порошенка... Не дає нам забути про себе пан Андрій Портнов, який нещодавно опублікував 15-те чи 16-те провадження. Мало йому було тих заяв, якими він завалив ДБР. Тепер чергове провадження має відношення до "Кузні на Рибальському", - сказав він.

Головань вважає, що справи сфабриковані. Адвокат додав, що справи відкрили в СБУ.

За його словами, у провадженнях йдеться про статті 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність), 109 ККУ (повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), державна зрада, привласнення власності, фінансування тероризму, втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп’ютерних мереж.

Він додав, що справи дублюють попередні. Зокрема, провадження щодо "Кузні" відновили за рішенням Печерського суду. Захисник Порошенка припускає, що суддя Світлана Смик проявила "лояльність до Портнова", адже понад рік розглядає справу щодо порушень самого Портнова.

Адвокат бачить у провадженнях слід колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського. Адже у фабулах справ багато йдеться про банківську справу.

Нагадаємо, у серпні АМКУ відкрив справу проти компанії Порошенка Roshen.