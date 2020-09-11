"Луцкий террорист" Кривош почти всю осень отсидит в СИЗО

Ему продлили меру пресечения в виде ареста

Ему продлили меру пресечения в виде ареста

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«Луцком террористу» Максиму Кривошу во второй раз избрали меру пресечения в виде ареста на 60 дней.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Луцкого горрайонного суда.

Луцкий горрайонный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания подозреваемого в терроризме и захвате заложников под стражей. Меру пресечения в виде ареста Кривошу продлили на 60 дней без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Кривоша подозревают в совершении нескольких тяжелых преступлений: захват заложников, террористический акт, покушение на жизнь работника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В конце концов "Луцкий террорист сдался и отпустил заложников.

Суд арестовал "луцкого террориста" Максима Кривоша на 60 суток.