"Луцкий террорист" Кривош почти всю осень отсидит в СИЗО
«Луцком террористу» Максиму Кривошу во второй раз избрали меру пресечения в виде ареста на 60 дней.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Луцкого горрайонного суда.
Луцкий горрайонный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания подозреваемого в терроризме и захвате заложников под стражей. Меру пресечения в виде ареста Кривошу продлили на 60 дней без определения размера залога", - говорится в сообщении.
Кривоша подозревают в совершении нескольких тяжелых преступлений: захват заложников, террористический акт, покушение на жизнь работника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами.
Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.
В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.
В конце концов "Луцкий террорист сдался и отпустил заложников.
Суд арестовал "луцкого террориста" Максима Кривоша на 60 суток.