Місцева влада не може пом'якшувати карантинні обмеження - Степанов

Органи місцевого самоврядування можуть лише посилювати запроваджені обмежувальні заходи

Органи місцевого самоврядування можуть лише посилювати запроваджені обмежувальні заходи

Фото: ua-rating.com

Відповідальність за дотримання умов карантину та його порушення повністю несе місцева влада.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

Умови карантину, згідно з нашим законодавством, встановлює уряд, вони прописані у відповідній постанові уряду. А вже на території області або регіону можуть тільки посилювати ті чи інші обмеження, але в жодному разі законодавство не передбачає, що органи місцевого самоврядування можуть пом'якшувати карантинні обмеження", - наголосив міністр.

Степанов додав, що місцева влада також відповідає за дотримання умов карантину. Відповідний нагляд, кожен в своєму напрямку, здійснюють Держпродспоживслужба, Нацполіція, Національна гвардія, Держприкордонслужба.

Степанов нагадав загальні умови карантину, які діють у всій державі: масковий режим, дотримання соціальної дистанції, користування антисептиками.

Залежно від рівня захворюваності на тій чи іншій території, регіон відноситься до однієї з чотирьох зон, карантинні обмеження можуть посилюватися або послаблюватися.

Нагадаємо, Україну офіційно поділили на чотири зони карантину, області та міста поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

1 серпня стало відомо, що у Луцьку місцева влада відмовляється посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19.

Тоді ж мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину