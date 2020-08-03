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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 серпня 2020, 09:55 13

Геращенко пригрозив відповідальністю мерам міст, які відмовилися посилювати карантин

03 серпня 2020, 09:55 13
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Він вважає такі дії мерів політично мотивованими
Він вважає такі дії мерів політично мотивованими
Фото: Facebook
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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що мери, які відмовляються посилювати карантинні заходи, будуть нести відповідальніть за кожного померлого від COVID-19.

Про це він заявив у коментарі Громадському радіо, передає RegioNews.

За його словами, місцеві органи влади відповідають за здоров'я громадян, і відмова мерів посилювати обмежувальні заходи може позначитися на рівні захворюваності.

Ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь, розповідати, що їм не потрібен карантин, будуть відповідати за кожного загиблого в своїх містах", - сказав Геращенко.

Він пояснив відмову мерів посилювати карантин тим, що це непопулярне рішення напередодні місцевих виборів.

На здоров’ї людей може позначитися те, коли мери міст кажуть, що не хочуть карантину, бо у них через 2 місяці вибори, й вони не хочуть вживати непопулярних заходів”, - додав заступник міністра.

Нагадаємо, 1 серпня міська влада Луцька відмовилася посилювати карантин, хоч місто відноситься до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19. Того ж дня мери Тернополя та Івано-Франківська виступили проти посилення карантину в їхніх містах.

Наступного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що місцева влада не може пом'якшувати карантинні заходи і не має на це повноважень.

коронавірус карантин Івано-Франківськ Луцьк Тернопіль Антон Геращенко
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