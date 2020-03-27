В Україні вже 218 випадків коронавірусу, - МОЗ
Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
• Вінницька область — 5 випадків;
• Волинська область — 2 випадки;
• Дніпропетровська область — 3 випадки;
• Донецька область — 2 випадки;
• Запорізька область — 8 випадків;
• Закарпатська область — 1 випадок;
• Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
• Івано-Франківська область — 24 (2 летальних) випадки;
• м. Київ — 47 випадків;
• Київська область — 32 випадки;
• Львівська область — 3 випадки;
• Луганська область — 1 випадок;
• Одеська область — 4 випадки;
• Рівненська область — 9 випадків;
• Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
• Херсонська область — 1 випадок;
• Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
• Черкаська область — 2 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 березня 2020 року до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19.
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