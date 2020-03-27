В Україні вже 218 випадків коронавірусу, - МОЗ

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

• Вінницька область — 5 випадків;

• Волинська область — 2 випадки;

• Дніпропетровська область — 3 випадки;

• Донецька область — 2 випадки;

• Запорізька область — 8 випадків;

• Закарпатська область — 1 випадок;

• Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

• Івано-Франківська область — 24 (2 летальних) випадки;

• м. Київ — 47 випадків;

• Київська область — 32 випадки;

• Львівська область — 3 випадки;

• Луганська область — 1 випадок;

• Одеська область — 4 випадки;

• Рівненська область — 9 випадків;

• Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);

• Херсонська область — 1 випадок;

• Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;

• Черкаська область — 2 випадки. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 березня 2020 року до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

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