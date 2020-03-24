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24 березня 2020, 15:15 9

В Дніпропетровську область привезли тести на коронавірус

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24 березня 2020, 15:15 9
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В Дніпропетровську область доставили 8 тисяч експрес-тестів на коронавірус та тести, які визначають новий штам вірусу методом полімеразної ланцюгової реакції
Фото: ДніпрОДА
В Дніпропетровську область доставили 8 тисяч експрес-тестів на коронавірус та тести, які визначають новий штам вірусу методом полімеразної ланцюгової реакції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облдержадміністрації.

Також регіон отримав 5,1 тисяч масок, 200 респіраторів для медиків.

Отримані засоби надійдуть до госпітальних баз та служби екстреної меддопомоги області.

В ОДА запевнили, що першочергові потреби області покриті. Незабаром очікуються додаткові поставки.

Нагадаємо, нині в Україні – 97 підтверджені випадки COVID-19. Із них два – в Дніпрі. Подружжя прилетіло з Парижа до Києва, а після дісталися в Дніпро потягом і на таксі, тому поліція шукає людей, які могли заразитися від них коронавірусом. Зараз хворі знаходяться в 21-ій лікарні Дніпра, яка 23 березня отримала від міста медичне обладнання на 3 мільйони гривень для лікування коронавируса.

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