В Дніпропетровську область привезли тести на коронавірус
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облдержадміністрації.
Також регіон отримав 5,1 тисяч масок, 200 респіраторів для медиків.
Отримані засоби надійдуть до госпітальних баз та служби екстреної меддопомоги області.
В ОДА запевнили, що першочергові потреби області покриті. Незабаром очікуються додаткові поставки.
Нагадаємо, нині в Україні – 97 підтверджені випадки COVID-19. Із них два – в Дніпрі. Подружжя прилетіло з Парижа до Києва, а після дісталися в Дніпро потягом і на таксі, тому поліція шукає людей, які могли заразитися від них коронавірусом. Зараз хворі знаходяться в 21-ій лікарні Дніпра, яка 23 березня отримала від міста медичне обладнання на 3 мільйони гривень для лікування коронавируса.
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