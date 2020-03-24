Запорізька область отримала тести для виявлення коронавірусу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
В ОДА зазначили, що отримана партія ПЛР-тестів покриває першочергові потреби Запорізької області. У найближчий час очікуються додаткові поставки. Окрім ПЛР-тестів Запорізька область отримала експрес-тести.
Засоби індивідуального захисту будуть використовувати медики "швидкої" допомоги, які виїжджають до хворих пацієнтів, у тому числі, з підозрою на коронавірус.
Нагадаємо, у Запорізькій області на 24 березня не зареєстровано жодного підтвердженого випадку захворювання на COVID-19, але у 19 осіб зареєстровано підозри.
В Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків захворювання коронавірусом.
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