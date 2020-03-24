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24 березня 2020, 14:22 11

Запорізька область отримала тести для виявлення коронавірусу

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24 березня 2020, 14:22 11
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24 березня Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ отримав першу поставку тестів для виявлення коронавірусної інфекції, захисні маски та спеціальні костюми біозахисту для медиків
Фото: Запорізька ОДА
24 березня Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ отримав першу поставку тестів для виявлення коронавірусної інфекції, захисні маски та спеціальні костюми біозахисту для медиків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

В ОДА зазначили, що отримана партія ПЛР-тестів покриває першочергові потреби Запорізької області. У найближчий час очікуються додаткові поставки. Окрім ПЛР-тестів Запорізька область отримала експрес-тести.

Засоби індивідуального захисту будуть використовувати медики "швидкої" допомоги, які виїжджають до хворих пацієнтів, у тому числі, з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, у Запорізькій області на 24 березня не зареєстровано жодного підтвердженого випадку захворювання на COVID-19, але у 19 осіб зареєстровано підозри.

В Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків захворювання коронавірусом.

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