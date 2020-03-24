Запорізька область отримала тести для виявлення коронавірусу

24 березня Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ отримав першу поставку тестів для виявлення коронавірусної інфекції, захисні маски та спеціальні костюми біозахисту для медиків

Фото: Запорізька ОДА

24 березня Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ отримав першу поставку тестів для виявлення коронавірусної інфекції, захисні маски та спеціальні костюми біозахисту для медиків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

В ОДА зазначили, що отримана партія ПЛР-тестів покриває першочергові потреби Запорізької області. У найближчий час очікуються додаткові поставки. Окрім ПЛР-тестів Запорізька область отримала експрес-тести.

Засоби індивідуального захисту будуть використовувати медики "швидкої" допомоги, які виїжджають до хворих пацієнтів, у тому числі, з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, у Запорізькій області на 24 березня не зареєстровано жодного підтвердженого випадку захворювання на COVID-19, але у 19 осіб зареєстровано підозри.

В Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків захворювання коронавірусом.

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