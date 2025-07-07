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07 липня 2025, 11:30

Вінницький ТЦК тимчасово призупинив роботу за основною адресою: в чому причина

07 липня 2025, 11:30
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фото: з відкритих джерел
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Через напружену безпекову ситуацію Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки тимчасово призупинив роботу за своєю постійною адресою на вул. Данила Галицького, 31

Про це інформує RegioNews із посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.

Там пояснили, що таке рішення ухвалили "з огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян". Тепер ТЦК не працюватиме за адресою по вулиці Данила Галицького, 31.

Натомість від сьогодні, 7 липня, приймати громадян з питань медичного забезпечення будуть на базі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова за адресою вул. Пирогова, 46.

Щодо соціальних та інших питань громадян прийматимуть від 9 липня на базі Центру надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" за адресою проспект Космонавтів, 30.

Як відомо, останнім часом РФ активізувала атаки на будівлі ТЦК. За офіційною позицією ЗСУ, такі удари спрямовані на припинення мобілізаційного процесу в Україні.

Нагадаємо, вранці 6 липня російські війська атакували дронами будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП.

3 липня під час атаки БпЛА на Полтаву зафіксовано кілька влучань у будівлю територіального центру комплектування.

30 червня росіяни атакували Кривий Ріг. Дрон-камікадзе влучив по будівлі ТЦК. Військовослужбовці та працівники установи не постраждали. Однак були поранені цивільні громадяни, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.

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Україна РФ війна Вінниця Адреса приміщення атака мобілізація ТЦК
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