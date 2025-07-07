РФ запустила по Україні ракети С-300 та понад 100 дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 7 липня російська армія запустила по Україні чотири ракети, а також 101 ударний дрон типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО знешкодили 75 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Агресор запустив дрони з напрямків — Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму. Крім того, Росія вдарила чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.

"Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 58 — збито вогневими засобами ураження, 17 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у 10 локаціях, падіння збитих дронів виявили на семи локаціях.