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07 липня 2025, 10:05

РФ запустила по Україні ракети С-300 та понад 100 дронів: як відпрацювала ППО

07 липня 2025, 10:05
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 7 липня російська армія запустила по Україні чотири ракети, а також 101 ударний дрон типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО знешкодили 75 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Агресор запустив дрони з напрямків — Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму. Крім того, Росія вдарила чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.

"Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 58 — збито вогневими засобами ураження, 17 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у 10 локаціях, падіння збитих дронів виявили на семи локаціях.

Нагадаємо, зранку 7 липня Харків зазнав масованої атаки ворожими дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони, десятки постраждалих, серед них – діти.

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