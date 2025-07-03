Жахливі кадри з Полтави: 3 удари по будівлі ТЦК
У четвер, 3 липня, під час атаки БпЛА на Полтаву зафіксовано кілька влучань у будівлю територіального центру комплектування (ТЦК)
Відео прильотів з'явилося у мережі, передає RegioNews.
Відомо про сильну пожежу на місці події.
УВАГА! На відео присутня нецензурна лексика!
Ось такий вигляд має будівля ТЦК в Полтаві після прильотів.
Інформація про постраждалих та збитки наразі уточнюється. Чекаємо на офіційні коментарі від відповідних служб.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Один із них влучив у будівлю ТЦК.
Зазначимо, 30 червня росіяни атакували Кривий Ріг. Дрон-камікадзе також влучив по будівлі ТЦК.
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