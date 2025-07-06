Росіяни атакували дронами будівлю ТЦК у Кременчуці

фото: з соціальних мереж

Сьогодні вранці, 6 липня, російські війська атакували дронами місто Кременчук Полтавської області. Окупанти били по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.

За наявними даними, ворожі БпЛА влучили і в житловий будинок неподалік.

"Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", ― заявили в Сухопутних військах.

Нагадаємо, вранці 3 липня Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Кілька з них влучили у будівлю ТЦК.

За даними Полтавської ОВА, загинули двоє людей, 11 — поранені.

Пізніше в соцмережах з'явилося відео прильотів по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше повідомлялося, що 30 червня, росіяни атакували Кривий Ріг. Дрон-камікадзе влучив по будівлі ТЦК. Військовослужбовці та працівники установи не постраждали. Однак, поранені цивільні громадяни, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.