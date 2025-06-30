Момент прильоту в ТЦК Кривого Рогу потрапив на відео

скриншот із відео

У понеділок, 30 червня, в Кривому Розі зафіксували момент влучання дрона-камікадзе по територіальному центру комплектування (ТЦК)

Відео опублікували місцеві телеграм-канали та ЗМІ, передає RegioNews.

За їхньою інформацією, було щонайменше два прильоти, один із яких потрапив безпосередньо по об'єкту.

Ось так виглядає будівля ТЦК після удару "шахеда".

Нагадаємо, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив влучання внаслідок атаки БпЛА. За його словами, внаслідок обстрілу поранено трьох людей, один із них перебуває у тяжкому стані — його вже оперують.