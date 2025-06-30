У Сухопутних військах прокоментували удар по ТЦК у Кривому Розі

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Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку Сухопутних військ Збройних сил України у Фейсбуці.

Як зазначається, у понеділок, 30 червня ворогом нанесено удар за допомогою БпЛА поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у м. Кривий Ріг. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

Військовослужбовці та працівники установи не постраждали. Однак, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.

Раніше ми повідомляли про те, що у мережі опублікували відео моменту прильоту в ТЦК Кривого Рогу.