Росіяни масовано атакували Запоріжжя "шахедами": 10 поранених, є руйнування
У ці хвилини окупаційні війська РФ атакують Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок обстрілів у місті сталися пожежі, є руйнування та поранені
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, щонайменше 10 людей постраждали внаслідок нальоту російських дронів на Запоріжжя. Шість ударів ворог наніс по місту.
"Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру. Атака продовжується. Перебувайте в безпечних місцях!", – закликав Іван Федоров.
Нагадаємо, зранку 7 липня Харків зазнав масованої атаки ворожими дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилися Шевченківський та Слобідський райони, десятки постраждалих, серед них – діти.
РФ запустила по Україні ракети С-300 та понад 100 дронів: як відпрацювала ППОВсі новини »
07 липня 2025, 10:05Російські обстріли Сумщини: майже 90 атак за добу, є загиблі й поранені
07 липня 2025, 09:03Масовані обстріли Херсонщини: росіяни вбили 2 і поранили 9 цивільних
07 липня 2025, 08:16
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
На Закарпатті під час виконання службових обов’язків загинув прикордонник
07 липня 2025, 11:05У Києві судитимуть експравоохоронця, який скоїв смертельну ДТП
07 липня 2025, 10:48На Тернопільщині 24-річний чоловік може "сісти" на 8 років за крадіжку скутера
07 липня 2025, 10:25Обстріли Дніпропетровщини: поранені п'ятеро людей, горіли школа та будинки
07 липня 2025, 10:25На Буковині службовий пес допоміг затримати порушників кордону
07 липня 2025, 10:16На Тернопільщині потяг травмував пенсіонерку
07 липня 2025, 10:07РФ запустила по Україні ракети С-300 та понад 100 дронів: як відпрацювала ППО
07 липня 2025, 10:05Ворог пошкодив тепломережу в Києві: без гарячої води сотні будинків
07 липня 2025, 09:44Окупанти вдарили по Херсонському району: постраждали юнак і пенсіонерка
07 липня 2025, 09:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"