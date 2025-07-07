Обстріли Дніпропетровщини: поранені п'ятеро людей, горіли школа та будинки

фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія атакувала Дніпропетровщину. Під ворожим вогнем опинилися Нікопольський і Синельниківський райони

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, на Нікопольщині агресор застосовував артилерію та безпілотники. Обстріли зафіксовано по райцентру та території Марганецької громади.

Унаслідок ударів поранено 66-річну жінку та 73-річного чоловіка. Обоє отримали легкі поранення та лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджено два приватні будинки й господарську споруду. Внаслідок обстрілу зайнялася гімназія — вогонь оперативно загасили рятувальники.

У Маломихайлівській громаді Синельниківського району ворог атакував із безпілотника. Постраждали троє мирних мешканців — жінка і двоє чоловіків.

Пожежа виникла у двох приватних будинках і їдальні, її вдалося швидко локалізувати. Також пошкоджено сільськогосподарське підприємство.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів у 38 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Загинули двоє мирних жителів.