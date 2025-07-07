Винницкий ТЦК временно приостановил работу по основному адресу: в чем причина

фото: из открытых источников

Из-за напряженной ситуации безопасности Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки временно приостановил работу по своему постоянному адресу на ул. Даниила Галицкого, 31

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.

Там пояснили, что такое решение приняли "учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан". Теперь ТЦК не будет работать по адресу на улице Даниила Галицкого, 31.

С сегодняшнего дня, 7 июля, принимать граждан по вопросам медицинского обеспечения будут на базе Винницкой областной клинической больницы имени Николая Пирогова по адресу ул. Пирогова, 46.

По социальным и другим вопросам граждан будут принимать с 9 июля на базе Центра предоставления административных услуг "Прозрачный офис" по адресу проспект Космонавтов, 30.

Как известно, в последнее время РФ активизировала атаки на здания ТЦК. По официальной позиции ВСУ, такие удары направлены на прекращение мобилизационного процесса в Украине.

Напомним, утром 6 июля российские войска атаковали дронами здание Кременчугского районного ТЦК и СП.

3 июля во время атаки БПЛА на Полтаву зафиксировано несколько попаданий в здание территориального центра комплектования.

30 июня россияне атаковали Кривой Рог. Дрон-камикадзе попал по зданию ТЦК. Военнослужащие и работники учреждения не пострадали. Однако были ранены гражданские граждане, находившиеся рядом с местом вражеской атаки.