Голова Вінницької ОДА Борзов і його заступниця Заболотна знялися у політрекламі "Слуги народу"

Активісти наголошують, що це - порушення принципу рівності й неупередженості

Активісти наголошують, що це - порушення принципу рівності й неупередженості

Фото: скрін відео

Про це пише RegioNews з посиланням на "ОПОРУ".

Відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook розмістила керівниця вінницького осередку політичної партії "Слуга народу" Ірина Борзова (дружина голови ОДА Сергія Борзова).

Ми реалізовуємо президентську програму "Велике будівництво". По всій області будуються дороги. Сьогодні проводимо капітальний ремонт ста кілометрів. Будують мости та сільські дороги. Завдяки президентській програмі на Вінниччині відкриють оновлені дитячі садки, школи та спортивні споруди. На це з державного бюджету виділено понад 144 млн грн. Не зупиняємося. Будуємо разом", - говорить на 01:21 секунді голова ОДА Сергій Борзов.

Вінниччина Вінниччина – наш рідний край. Край великих річок, родючих ґрунтів та працьовитих людей. Наша мета – успішні громади, які формують успішну країну. До нашої команди входять професіонали зі всієї області, які працюватимуть на розвиток Вінниччини! Вінницький обласний осередок партії "Слуга Народу" не передвиборчий штаб. Ми працюватимемо і після виборів на постійній основі. Запрошуємо приєднатись до нас кожного, хто має ідеї, бачення або пропозиції, як зробити своє місто, селище, район більш комфортним для життя. Вирішимо це разом! Опубліковано Ірина Борзова Народний депутат України Вівторок, 18 серпня 2020 р.

Соціальною роботою та молодіжною політикою займаюсь майже 20 років і знаю, наскільки важливо підтримувати соціальну сферу. Це наше піклування про тих, хто цього потребує. Це діти, молодь, літні люди. За ці два роки 150 дітей-сиріт отримають власне житло. Ми будуємо 2 будинки сімейного типу. Вперше в області з’являться 2 малих групових будиночки для дітей-сиріт з інвалідністю. Для цього держава виділила 75 млн грн. І ще ми маємо піклуватися про наше майбутнє, тому якісна, доступна і сучасна освіта – це наш пріоритет", - говорить на 02:33 секунді заступниця голови ОДА Наталя Заболотна.

Координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Вінницькій області Наталія Величко наголошує, що це порушення принципу рівності й неупередженості.

Участь керівництва ОДА в цьому відеоролику порушує принципи рівності та неупередженості. Наразі це відео не може вважатися передвиборчою агітацію, оскільки агітаційна кампанія у рамках місцевих виборів офіційно стартує лише 5 вересня. Проте наприкінці ролика бачимо гасло "Зе!Місцеві. Слуга народу", яке партія використовує і на своїй зовнішній рекламі", - зазначає Величко.

Нагадаємо, голова Вінницької ОДА Борзов попрацював механізатором на тракторі

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