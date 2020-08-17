Родинний бізнес очільника Вінницької ОДА, або Пів гектара землі на березі Південного Бугу

Не минуло і двох місяців, як президент Зеленський призначив колишнього КВНщика Сергія Борзова очільником Вінницької області, а той вже встиг засвітися у корупційному скандалі через ймовірну причетність до будівництва розкішного ресторану Fusion на самісінькому березі Південного Бугу

Не минуло і двох місяців, як президент Зеленський призначив колишнього КВНщика Сергія Борзова очільником Вінницької області, а той вже встиг засвітися у корупційному скандалі через ймовірну причетність до будівництва розкішного ресторану Fusion на самісінькому березі Південного Бугу

Кореспондент RegioNews розбирався в тонкощах справи та з’ясовував ймовірну причетність до будівництва очільника Вінницької ОДА та його родини.

Ще у 2017 році у вінницьких ЗМІ писали про те, що відомий вінничанин Сергій Борзов, який на той момент займав керівну посаду у Державному управлінні справами, може бути причетним до будівництва розкішного ресторану Fusion на самісінькому березі Південного Бугу.

Земельна ділянка загальною площею 0.49 га, на якій проходить будівництво, знаходиться на вул. Гліба Успенського в двохстах метрах від фабрики Roshen та туристичної родзинки Вінниці - світломузичного фонтану.

У публікації трирічної давнини "прив’язати” будівництво до Сергія Борзова змогли лише опосередковано - відповідно до інформації на паспорті об’єкту, замовником будівельних робіт є вінничанин Віктор Іщенко.

З 2016 року Іщенко займає посаду директора Центру "Державного земельного кадастру”. Але до цього, з 2014 до 2016 року, він працював заступником директора у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця” Державного управління справами. Саме в цей час керівником ДУСі був Сергій Борзов. Тобто, теоретично два вінничанина, які працювали разом в одній державній структурі - Борзов керівником, а Іщенко - його підлеглим, могли "скооперуватись" і отримати в оренду надзвичайно привабливу земельну ділянку (чому земля на березі річки віднесена до категорії "землі житлової та громадської забудови” - питання до Вінницької міської ради, - авт.) та дозвіл на будівництво закладу громадського харчування. Але доказів на той момент не було. Однак сьогодні відкритої інформації побільшало, тож тепер можна констатувати, що і ресторан, і пів гектара землі під ним - власність сім’ї голови Вінницької ОДА Сергія Борзова та народного депутата від партії президента "Слуга народу” Ірини Борзової. Директор "Державного земельного кадастру” Віктор Іщенко, скоріше за все, був лише помічником та посередником в процесі привласнення землі.

Через те, що у 2017 році ніяких більш вагомих прив’язок між Борзовим та Іщенком знайти не вдалось, інтерес до будівництва згас. Як і саме будівництво - об’єкт мав бути зданий в експлуатацію ще у 2018 році, але процес відбувався дуже мляво - за рік звели лише "коробку” першого поверху майбутнього ресторану та частково зовнішні перекриття.

Відновити повномасштабні роботи вдалось лише у 2019 році, коли дружина Сергія Борзова Ірина була обрана до Верховної Ради. Володимир Зеленський прийшов до влади, і у дочки його бізнес-партнера Наума Барулі налагодились справи з майбутнім рестораном – Ірина Борзова змогла не лише повторно запустити будівництво, а й стати співвласницею землі під ним.

Коли розпочиналось будівництво ресторану, земля була оформлена в довгострокову оренду. Однак тодішній замовник капітальної забудови отримав дозвіл на придбання цієї ділянки у приватну власність. А, точніше, трьох ділянок - під ресторан Fusion загалом відведено пів гектара (0.49 га) землі на березі Південного Бугу. Однак ця ділянка поділена на три частини: 0.36 га, 0.08 га та 0.0523 га, і власником усіх трьох є ТОВ "Сайбор”. Якщо найменшу ділянку площею 0.08 га підприємство приватизувало ще у 2017 році, то дві більші були передані у приватну власність 7 лютого 2019 року - вже після того, як співвласницею ТОВ "Сайбор” стала Ірина Борзова.

З нерухомого майна в деклараціях Сергія та Ірини Борзових - лише чотири квартири, будинок, дача та земельна ділянка в Селищі Тиврівського району. Землі у Вінниці вони не декларують. Однак у травні 2019 року Ірина Борзова стала співзасновницею ТОВ "Сайбор”. Саме це підприємство приватизувало усі три ділянки під майбутнім рестораном Fusion.

Можна припустити, що Віктор Іщенко користуючись своєю посадою взагалі не має проблем з тим, щоб отримати земельну ділянку у власність. Він почав працювати директором Центру "Державного земельного кадастру” у 2016 році, а 7 лютого 2018 року оформив у спільну власність земельну ділянку у Вінниці площею 800 м2. А його дружина Інна Іщенко того ж дня стала співвласницею земельної ділянки у Вінниці площею 880 м2. Кількома днями пізніше Інна Іщенко ще й отримала у власність ділянку у Вінниці площею 312 м2.

Інформація про всі ці земельні ділянки є в деклараціях Віктора та Інни Іщенків на сайті НАЗК. Дружина Віктора Іщенка Інна Іщенко працює помічницею народного депутата Ірини Борзової на платній основі.

Подружжя Іщенків непогано заробило продаючи вінницьку землю – наприклад, у 2019 році 23-річний Ілля Остапенко купив у Віктора Іщенка нерухомість за 400 тисяч гривень.

Однак підприємству, яке згодом стало власністю Борзових, Віктор Іщенко продав землю на березі Південного Бугу за доступнішою ціною - 48 тисяч гривень. Скоріше за все, йдеться про дві земельні ділянки площею 0.36 га та 0.0523 га.

Звісно, у будівництві та відкритті ресторану жодного криміналу немає - це звичайний бізнес. Однак чимало запитань виникає щодо того, на якій землі будується цей бізнес і, головне, як подружжя відомих вінничан отримало майнові права на цю землю. Очевидно, Борзови передбачали, що довкола приватизації ділянки на березі Південного Бугу виникне великий резонанс, тому хотіли приховати свою причетність до цього будівництва. Тим більше - після того, як через свою небайдужість до комунальної та державної нерухомості вже прославилися на всю країну: за кілька місяців після призначення на посаду керівника Державного управління справами Сергій Борзов отримав і швидко приватизував квартиру у майже 200 квадратів в елітному районі Києва. Абсолютно безкоштовно. Він потім пояснював, що його сім’ї треба було житло в столиці - однак інші українські сім’ї в таких ситуаціях купують собі житло. Особливо ті сім’ї, які мають комерційну та житлову нерухомість по всій країні, тож, цілком здатні знайти необхідні кошти.

І, наостанок, про подвійні стандарти. Нещодавно голова Вінницької ОДА Сергій Борзов проінспектував будівництво сміттєпереробного заводу у Людавці. Він поставив під сумнів проведення громадських слухань щодо цього будівництва - публічно запевнив, що слухання були проведені лише на папері. Разом з тим, ще у 2017 році видання Vinbazar зазначало, що громадських слухань щодо будівництва ресторану "Fusion” теж ніхто не проводив. Хоча в даному випадку йдеться про прибережну зону в центрі Вінниці, а не полігон у Жмеринському районі.

Ірина Борзова під час виборчої кампанії обіцяла, що "…очистить державу від корупціонерів і мародерів, хабарників і лицемірів, від схем та кумівства”. Але привласнювати державну квартиру та шматок набережної - це не корупція, не схеми, не мародерство? Призначати свою куму Наталію Заболотну першим заступником голови ОДА - це не факт кумівства?

За відповідями на ці запитання RegioNews звернувся до голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, який був дуже лаконічним: "Я бізнесом не займаюсь з 2014 року. Моя дружина Ірина Борзова вийшла з бізнесу у 2019 році - після обрання народним депутатом. Все це відображено у деклараціях". Також очільник ОДА заперечив те, що Наталя Заболотна є його кумою, хоча з достовірних джерел RegioNews відомо, що Заболотна - хрещена мати однієї з дочок подружжя Борзових.