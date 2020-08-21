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На потенційних виборах в Раду пройшли б чотири політсили - соцопитування
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21 серпня 2020, 12:22 15

На потенційних виборах в Раду пройшли б чотири політсили - соцопитування

21 серпня 2020, 12:22 15
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Фото: flickr
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Якби вибори до Верховної Ради відбулися в середині серпня 2020 року, то до парламенту пройшли б чотири політичні сили: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та ВО "Батьківщина".

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає RegioNews.

Згідно з опитуванням, якби вибори до Ради проходили в середині серпня, то за "Слугу народу" проголосували б 29,5% опитаних, серед тих, хто визначився зі своїм вибором і має намір голосувати.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" – 21,7%, за "Європейську солідарність" – 15,5%, за ВО "Батьківщина" – 11,5%.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2018 респондентів методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше повідомлялося, що "Євросолідарність" випереджає "Слугу народу" на місцевих виборах в Києві - опитування, з серпня минулого року рейтинг партії "Слуга народу" має стабільну негативну динаміку.

вибори ВР Слуга народа партія парламент
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