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21 серпня 2020, 14:24 4

Закупівля неякісних медзасобів на Закарпатті: посадовців взяли під варту

21 серпня 2020, 14:24 4
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Вони закупили для медиків засоби індивідуального захисту, що не відповідають вимогам
Фото: Нацполіція
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Двом чиновникам Закарпатської ОДА, підозрюваним у схемі закупівлі неякісних медкостюмів і респіраторів для медиків, обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб під вартою або 1 мільйон 890 тисяч гривень застави для кожного.

Про це повідомила речниця Нацполіції області Ганна Дан, передає RegioNews.
https://regionews.ua/

Відомо, що сьогодні, 21 серпня, в Ужгородському міськрайонному суді відбулося засідання, в ході якого розглянули клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу підозрюваним, які заподіяли державі 30-мільйонні збитки.

За словами речниці Нацполіції, гроші з бюджету були перераховані, як за товар високої якості, але медпрацівники області отримали понад 57 тисяч костюмів та 71 тисячу респіраторів неналежного рівня захисту.

За даними слідства, в корупційних закупівлях підозрюють колишню голову обласного департаменту охорони здоров’я Єлизавету Біров та директора фірми постачальника "Гудмедікал" Олега Гудаша.

Детективи поліції Закарпаття встановили, що керівники Департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації, маючи на меті власне збагачення за рахунок бюджетних грошей, незаконно освоїли кошти, передбачені на закупівлю захисного одягу для лікарів, що працюють з хворими на COVID-19”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 серпня у Закарпатській ОДА пройшли обшуки, правоохоронці перевіряли закупівлю неякісних захисних костюмів на 25 мільйонів гривень. Згодом стало відомо, що обшуки пройшли у ще двох регіонах.

обшук СБУ медицина Закарпаття корупція закупівля ОДА
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