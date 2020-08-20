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20 серпня 2020, 20:16 3

Голова Вінницької ОДА Борзов попрацював механізатором на тракторі

20 серпня 2020, 20:16 3
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Борзов "осідлав" трактор Т-150 українського виробництва
Борзов "осідлав" трактор Т-150 українського виробництва
Фото: скріншот відео
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Під час візиту в Піщанський район Вінницької області, голова обласної державної адміністрації Сергій Борзов відвідав фермерське господарство «Світоч» в с. Студена.

Про це сам Сергій Борзов розповів на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Очільник області поспілкувався з фермерами по роботі в умовах посушливого клімату і на запрошення голови фермерського господарства проїхався полем на тракторі Т-150 Харківського виробництва.

На Джон Дірі кожен може, а я - на Т-150к. Сьогодні спробував сам проїхатися за кермом трактора вітчизняного виробництва", - написав Борзов.

Сергій Борзов зазначив, що українська техніка нічим не поступається дорогій імпортній.

Я переконаний, що аграріям варто купувати вітчизняну якісну техніку, тим більше, що в області працює державна програма часткового відшкодування її вартості", - заявив голова ОДА.

На Джон Дірі кожен може, а я - на Т-150к. Сьогодні спробував сам проїхатись за кермом трактори вітчизняного виробництва - Харківського тракторного заводу. Фермери вдячні за державну програму, за якою отримують 25% компенсаціі від вартості. Сільгоспвиробники у селі Студена Піщанського району просили підримати аграріів - їм потрібні кредити, бо можуть не вижити наступного року. Декілька хвилин був трактористом - стажистом у Григорія Колісника. А він має 35 років досвіду роботи і чудове почуття гумору: просив скинути номер картки, щоб гроші за роботу мені перекинути :)

Опубліковано Сергій Борзов Голова Вінницької ОДА Вівторок, 18 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський на Херсонщині розносив листи пенсіонерам.

Вінницька область ОДА голова Борзов Сергій сільське господарство
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