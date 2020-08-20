Голова Вінницької ОДА Борзов попрацював механізатором на тракторі
Під час візиту в Піщанський район Вінницької області, голова обласної державної адміністрації Сергій Борзов відвідав фермерське господарство «Світоч» в с. Студена.
Про це сам Сергій Борзов розповів на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.
Очільник області поспілкувався з фермерами по роботі в умовах посушливого клімату і на запрошення голови фермерського господарства проїхався полем на тракторі Т-150 Харківського виробництва.
На Джон Дірі кожен може, а я - на Т-150к. Сьогодні спробував сам проїхатися за кермом трактора вітчизняного виробництва", - написав Борзов.
Сергій Борзов зазначив, що українська техніка нічим не поступається дорогій імпортній.
Я переконаний, що аграріям варто купувати вітчизняну якісну техніку, тим більше, що в області працює державна програма часткового відшкодування її вартості", - заявив голова ОДА.
На Джон Дірі кожен може, а я - на Т-150к. Сьогодні спробував сам проїхатись за кермом трактори вітчизняного виробництва - Харківського тракторного заводу. Фермери вдячні за державну програму, за якою отримують 25% компенсаціі від вартості. Сільгоспвиробники у селі Студена Піщанського району просили підримати аграріів - їм потрібні кредити, бо можуть не вижити наступного року. Декілька хвилин був трактористом - стажистом у Григорія Колісника. А він має 35 років досвіду роботи і чудове почуття гумору: просив скинути номер картки, щоб гроші за роботу мені перекинути :)Опубліковано Сергій Борзов Голова Вінницької ОДА Вівторок, 18 серпня 2020 р.
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