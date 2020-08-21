Глава Винницкой ОГА Борзов и его заместитель Заболотная снялись в политрекламе "Слуги народа"

Активисты отмечают, что это - нарушение принципа равенства и беспристрастности

Активисты отмечают, что это - нарушение принципа равенства и беспристрастности

Фото: скрин видео

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "ОПОРУ".

Видео на своей странице в социальной сети Facebook разместила руководитель винницкого отделения политической партии "Слуга народа" Ирина Борзова (жена главы ОГА Сергея Борзова).

Мы реализуем президентскую программу "Большое строительство". По всей области строятся дороги. Сегодня проводим капитальный ремонт ста километров. Строят мосты и сельские дороги. Благодаря президентской программе в Винницкой области откроют обновленные детские сады, школы и спортивные сооружения. На это из государственного бюджета выделено более 144 млн грн. Не останавливаемся. Строим вместе", - говорит на 01:21 секунде глава ОГА Сергей Борзов.

Винниччина Винницкая область – наш родной край. Край великих рек, плодородных почв и трудолюбивых людей. Наша цель – успешные общины, которые формируют успешную страну. В нашу команду входят профессионалы со всей области, которые будут работать на развитие Винниччины! Винницкий областной филиал партии "Слуга Народа" не предвыборный штаб. Мы будем работать и после выборов на постоянной основе. Приглашаем присоединиться к нам каждого, кто имеет идеи, видения или предложения, как сделать свой город, поселок, район более комфортным для жизни. Решим это вместе! Опубликовано Ирина Борзова Народный депутат Украины Вторник, 18 августа 2020 г.

Социальной работой и молодежной политикой занимаюсь почти 20 лет и знаю, насколько важно поддерживать социальную сферу. Это наша забота о тех, кто в этом нуждается. Это дети, молодежь, пожилые люди. За эти два года 150 детей-сирот получат собственное жилье. Мы строим 2 дома семейного типа. Впервые в области появятся 2 малых групповых домики для детей-сирот с инвалидностью. Для этого государство выделило 75 млн грн. И еще мы должны заботиться о нашем будущем, поэтому качественная, доступная и современная образование – это наш приоритет", - говорит в 02:33 секунде заместитель главы ОГА Наталья Заболотная.

Координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Винницкой области Наталья Величко подчеркивает, что это нарушение принципа равенства и беспристрастности.

Участие руководства ОГА в этом видеоролике нарушает принципы равенства и беспристрастности. Пока это видео не может считаться предвыборной агитацией, поскольку агитационная кампания в рамках местных выборов официально стартует лишь 5 сентября. Однако в конце ролика видим лозунг "Зе!Местные. Слуга народа", которое партия использует и на своей наружной рекламе", - отмечает Величко.

Напомним, председатель Винницкой ОГА Борзов поработал механизатором на тракторе

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