Голова Вінницької ОДА скоротив посади двох своїх заступників

Про це сам Борзов повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Як і обіцяв, у Вінницькій обласній державній адміністрації - скорочення. Я підписав розпорядження "Про зміни у структурі апарату обласної державної адміністрації". 21 посаду скорочено.

Наразі апарат ОДА - 74 працівника.

Я скоротив дві посади своїх заступників, одну з яких створено моїм попередником - Владиславом Скальським.

Розумію, що звільнення – це болісний для людей процес. Але держава не може собі дозволити утримувати роздутий штат держслужбовців", - розповів у дописі Борзов.