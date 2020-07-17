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17 липня 2020, 17:36 5

Голова Вінницької ОДА скоротив посади двох своїх заступників

17 липня 2020, 17:36 5
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Всього у Вінницькій облдержадміністрації скорочено вже 21 посаду
Всього у Вінницькій облдержадміністрації скорочено вже 21 посаду
Фото: Сергій Борзов Facebook
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Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов підписав розпорядження про скорочення 21 посади в структурі апарату обласної державної адміністрації

Про це сам Борзов повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Як і обіцяв, у Вінницькій обласній державній адміністрації - скорочення. Я підписав розпорядження "Про зміни у структурі апарату обласної державної адміністрації". 21 посаду скорочено.

Наразі апарат ОДА - 74 працівника.

Я скоротив дві посади своїх заступників, одну з яких створено моїм попередником - Владиславом Скальським.

Розумію, що звільнення – це болісний для людей процес. Але держава не може собі дозволити утримувати роздутий штат держслужбовців", - розповів у дописі Борзов.

Також голова ОДА повідомив, що на черзі – скорочення у департаментах обласної державної адміністрації.

Як і обіцяв, у Вінницькій обласній державній адміністрації - скорочення. 14 липня я підписав розпорядження "Про зміни у...

Опубліковано Сергій Борзов Голова Вінницької ОДА Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Нагадаємо, нещодавно голова Вінницької ОДА Борзов посварився з мером Гайсина Гуком.

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