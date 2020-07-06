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06 липня 2020, 19:50 3

Штат Вінницької ОДА скоротять мінімум на 10% - Борзов

06 липня 2020, 19:50 3
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Відповідне доручення голова ОДА Сергій Борзов дав своїм заступникам
Відповідне доручення голова ОДА Сергій Борзов дав своїм заступникам
Фото: скрін відео
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Штатну чисельність працівників Вінницької облдержадміністрації та її структурних підрозділів плануюють скоротити щонайменше на 10%.

Про це голова ОДА Сергій Борзов повідомив під час зустрічі із керівниками фракцій Вінницької облради, пише RegioNews.

Пізніше у соцмережі він оприлюднив відповідне доручення своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів ОДА.

Підготувати та подати заступникам голови ОДА пропозиції щодо оптимізації структури та штатних розписів структурних підрозділів ОДА відповідно до складності та обсягу покладених на них завдань, передбачивши скорочення штатної чисельності працівників щонайменше на десять відсотків", - йдеться у документі.

Термін виконання доручення - до 9 липня. До 13 липня заступники голови ОДА мають узагальнити пропозиції та подати їх на розгляд голови.

Нагадаємо, раніше Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов відмовився від охорони і розірвав угоду з місцевою поліцією.

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