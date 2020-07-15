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15 липня 2020, 20:42 3

Голова Вінницької ОДА Борзов посварився з мером Гайсина Гуком

15 липня 2020, 20:42 3
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Причиною сварки стала реконструкція дитячого садка у Гайсині
Причиною сварки стала реконструкція дитячого садка у Гайсині
Фото: скрін відео
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Під час робочої поїздки у Гайсин голова Вінницької ОДА Сергій Борзов перевірив стан реконструкції дитячого садка. Борзов на підвищених тонах почав критикувати мера Анатолія Гука, але той не дав себе ображати.

Про це пише RegioNews з посиланням на 33 канал.

Відповідне відео майже 10-хвилинного скандалу спочатку розмістили і на офіційній сторінці Сергія Борзова, але потім прибрали.

Суть проблеми, через яку виник конфлікт, полягала в тому, що на роботи по ДНЗ№3 "Теремок" у Гайсині у Держфонді регіонального розвитку з початку року виділять 90% суми - 6,2 млн грн, а з міського бюджету додадуть 780 тисяч грн (10% суми). Відомо, що на рівні центральних органів влади рішення про виділення коштів прийнято лише нещодавно, але самі гроші досі не переведені.

У свою чергу в Гайсині провели тендер, розробили проєктну документацію та визначили підрядника, але виконувати реконструкцію, аби встигнути до вересня, він не поспішає, аргументуючи тим, що навіть у реєстраційній картці проєкту Мінрегіону зазначається, що завершити роботи потрібно до кінця 2020 року, та й гроші поки не надійшли.

Через це новопризначений голова ОДА Сергій Борзов спробував на підвищених тонах розмовляти з міським головою Анатолієм Гуком, однак той зробив зауваження голові: "не кричіть на мене!”

Далі голова запитував у Анатолія Гука, коли почнуть ремонтувати садок. Той спочатку запевняв, що "завтра", а Борзов навіть пообіцяв, що з 7-ої години чатуватиме під будівлею, аби процес пішов.

Очільник ОДА звинуватив Гука у брехні, а мер Гайсина в свою чергу зауважив, що у співбесідника немає підстав кричати. А потім обидва герої згадали про сало, космос та кримінальні справи.

Я завтра тут буду… Чи мене виписали з космосу?, – запитав Борзов.

Може, й так, – відповів Гук.

То я вас відправлю, – пообіцяв Борзов

Дивиться, щоб вас не відправили, – заявив Гук.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Борзов заявив, що штат Вінницької ОДА скоротять мінімум на 10%

дитячий садок конфлікт мер Вінницька область ОДА скандал голова Борзов Сергій Гайсин
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