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17 липня 2020, 17:04 2

Колишній студент, що кинув яйце в Януковича, призначений ТОП-менеджером "Укрзалізниці"

17 липня 2020, 17:04 2
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Фото: Дмитро Романюк Facebook
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Колишній студент і активіст Дмитро Романюк, який кинув яйце у Віктора Януковича під час виборчої кампанії 2004 року, призначений топ-менеджером «Укрзалізниці».

Про це пише RegioNews з посиланням на "НВ Бізнес".

Нині Романюк – кандидат економічних наук, має дві вищих освіти. З жовтня 2019-го він працював заступником голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, а до того як в приватних структурах, так і в Офісі залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

Відомим він став у 2004 році, коли під час передвиборної кампанії кинув у тодішнього прем'єр-міністра і кандидата в президенти, а нині утікача Віктора Януковича яйце. Після чіткого кидка Янукович упав, а прихильники Партії Регіонів заявляли що мовляв у нього потрапив "важкий предмет". На Романюка, в той час студента-економіста, тоді відкривали кримінальну справу за статтею про хуліганство.

Нагадаємо, вчора у Харкові від голови ОДА Кучера пішла радниця, яка займалася питаннями коронавірусу.

призначення Укрзализныця заступник Івано-Франківськ яйця студент ОДА Віктор Янукович
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