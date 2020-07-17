Колишній студент, що кинув яйце в Януковича, призначений ТОП-менеджером "Укрзалізниці"

Він очолив управління, яке буде займатися відносинами з органами державної влади України

Він очолив управління, яке буде займатися відносинами з органами державної влади України

Фото: Дмитро Романюк Facebook

Колишній студент і активіст Дмитро Романюк, який кинув яйце у Віктора Януковича під час виборчої кампанії 2004 року, призначений топ-менеджером «Укрзалізниці».

Про це пише RegioNews з посиланням на "НВ Бізнес".

Нині Романюк – кандидат економічних наук, має дві вищих освіти. З жовтня 2019-го він працював заступником голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, а до того як в приватних структурах, так і в Офісі залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

Відомим він став у 2004 році, коли під час передвиборної кампанії кинув у тодішнього прем'єр-міністра і кандидата в президенти, а нині утікача Віктора Януковича яйце. Після чіткого кидка Янукович упав, а прихильники Партії Регіонів заявляли що мовляв у нього потрапив "важкий предмет". На Романюка, в той час студента-економіста, тоді відкривали кримінальну справу за статтею про хуліганство.

Нагадаємо, вчора у Харкові від голови ОДА Кучера пішла радниця, яка займалася питаннями коронавірусу.