Вітренко оголосив про остаточне завершення роботи в "Нафтогазі"

Свою відставку він анонсував два місяці тому

Свою відставку він анонсував два місяці тому

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Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив про завершення своєї роботи в компанії.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні мій останній день роботи в "Нафтогазі України". Я прийшов сюди в 2014 році, після Революції гідності. І всі ці роки робив все, щоб захищати нашу з вами гідність і відстоювати нашу енергетичну незалежність", - написав Вітренко.

Він зазначив, що залишив після себе великі напрацювання, в тому числі гроші від "Газпрому".

Хочу побажати керівництву компанії та держави достатньо компетентності та порядності використати їх на благо громадян України", - додав Вітренко.

Нагадаємо, 13 травня виконавчий директор НАК "Нафтогаз України” Юрій Вітренко заявив своє звільнення.