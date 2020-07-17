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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 липня 2020, 11:53 2

Вітренко оголосив про остаточне завершення роботи в "Нафтогазі"

17 липня 2020, 11:53 2
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Свою відставку він анонсував два місяці тому
Свою відставку він анонсував два місяці тому
Фото: скріншот відео
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Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив про завершення своєї роботи в компанії.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні мій останній день роботи в "Нафтогазі України". Я прийшов сюди в 2014 році, після Революції гідності. І всі ці роки робив все, щоб захищати нашу з вами гідність і відстоювати нашу енергетичну незалежність", - написав Вітренко.

Він зазначив, що залишив після себе великі напрацювання, в тому числі гроші від "Газпрому".

Хочу побажати керівництву компанії та держави достатньо компетентності та порядності використати їх на благо громадян України", - додав Вітренко.

Нагадаємо, 13 травня виконавчий директор НАК "Нафтогаз України” Юрій Вітренко заявив своє звільнення.

Юрій Вітренко Нафтогаз звільнення чиновники посада
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