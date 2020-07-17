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17 июля 2020, 17:36 5

Глава Винницкой ОГА сократил должности двух своих заместителей

17 июля 2020, 17:36 5
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Всего в Винницкой облгосадминистрации сокращено уже 21 должность
Всего в Винницкой облгосадминистрации сокращено уже 21 должность
Фото: Сергей Борзов Facebook
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Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов подписал распоряжение о сокращении 21 должности в структуре аппарата областной государственной администрации

Об этом сам Борзов сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Как и обещал, в Винницкой областной государственной администрации - сокращение. Я подписал распоряжение "Об изменениях в структуре аппарата областной государственной администрации". 21 должность сокращена.

Пока аппарат ОГА - 74 работника.

Я сократил две должности своих заместителей, одна из которых создана моим предшественником - Владиславом Скальським.

Понимаю, что увольнение – это болезненный для людей процесс. Но государство не может себе позволить содержать раздутый штат госслужащих", - рассказал в заметке Борзов.

Также председатель ОГА сообщил, что на очереди – сокращение в департаментах областной государственной администрации.

Как и обещал, в Винницкой областной государственной администрации - сокращение. 14 июля я подписал распоряжение "Об изменениях в...

Опубликовано Сергей Борзов Председатель Винницкой ОГА Пятница, 17 июля 2020 г.

Напомним, недавно председатель Винницкой ОГА Борзов поссорился с мэром Гайсина Гуком.

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