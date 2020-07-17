Глава Винницкой ОГА сократил должности двух своих заместителей
Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов подписал распоряжение о сокращении 21 должности в структуре аппарата областной государственной администрации
Об этом сам Борзов сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Как и обещал, в Винницкой областной государственной администрации - сокращение. Я подписал распоряжение "Об изменениях в структуре аппарата областной государственной администрации". 21 должность сокращена.
Пока аппарат ОГА - 74 работника.
Я сократил две должности своих заместителей, одна из которых создана моим предшественником - Владиславом Скальським.
Понимаю, что увольнение – это болезненный для людей процесс. Но государство не может себе позволить содержать раздутый штат госслужащих", - рассказал в заметке Борзов.
Также председатель ОГА сообщил, что на очереди – сокращение в департаментах областной государственной администрации.
Как и обещал, в Винницкой областной государственной администрации - сокращение. 14 июля я подписал распоряжение "Об изменениях в...Опубликовано Сергей Борзов Председатель Винницкой ОГА Пятница, 17 июля 2020 г.
Напомним, недавно председатель Винницкой ОГА Борзов поссорился с мэром Гайсина Гуком.