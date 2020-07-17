Глава Винницкой ОГА сократил должности двух своих заместителей

Об этом сам Борзов сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Как и обещал, в Винницкой областной государственной администрации - сокращение. Я подписал распоряжение "Об изменениях в структуре аппарата областной государственной администрации". 21 должность сокращена.

Пока аппарат ОГА - 74 работника.

Я сократил две должности своих заместителей, одна из которых создана моим предшественником - Владиславом Скальським.

Понимаю, что увольнение – это болезненный для людей процесс. Но государство не может себе позволить содержать раздутый штат госслужащих", - рассказал в заметке Борзов.