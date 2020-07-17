"Нагодуйте дітей": під будівлею Харківської ОДА мітингують працівники заводу
На мітинг вийшло близько 70 осіб
На мітинг вийшло близько 70 осіб
Біля Харківської обласної державної адміністрації 17 липня зібралися співробітники підшипникового заводу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВЕХА.
За словами учасників мітингу, керівництво заводу заборгувало їм зарплату за дев'ять місяців.
Люди 9 місяців працюють безкоштовно! Мітинг проходить під гаслами: "Нагодуйте наших дітей", "Зарплату робітникам", "Видайте нашу зарплату", - йдеться у повідомленні.
Охорону правопорядку під час заходу забезпечують співробітники Нацполіції.
Раніше повідомлялося, що в Харкові мітингують проти призначення Мураевой заступником голови ОДА.
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