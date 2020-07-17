"Нагодуйте дітей": під будівлею Харківської ОДА мітингують працівники заводу

На мітинг вийшло близько 70 осіб

На мітинг вийшло близько 70 осіб

Фото: ВЕХА

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВЕХА.

За словами учасників мітингу, керівництво заводу заборгувало їм зарплату за дев'ять місяців.

Люди 9 місяців працюють безкоштовно! Мітинг проходить під гаслами: "Нагодуйте наших дітей", "Зарплату робітникам", "Видайте нашу зарплату", - йдеться у повідомленні.

Охорону правопорядку під час заходу забезпечують співробітники Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що в Харкові мітингують проти призначення Мураевой заступником голови ОДА.