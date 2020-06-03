Прокуратура Вінниччини повідомила про підозру одному з екскерівників поліції області

Чиновника підозрюють у розтраті майже мільйона бюджетних коштів

Чиновника підозрюють у розтраті майже мільйона бюджетних коштів

Прокуратурою Вінницької області повідомлено про підозру особі, яка займала керівну посаду в Головному управлінні Національної поліції України у Вінницькій області у вчиненні розтрати понад 900 тис. грн державних коштів та підробці офіційних документів.

Про це повідомляє прокуратура Вінницької області, пише Regionews.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Прізвище підозрюваного у прокуратурі не розголошують, однак за інформацією окремих ЗМІ йдеться про колишнього керівника ГУ Нацполіції Вінницької області Юрія Педоса, якого днями призначили радником голови Нацполіції Ігоря Клименка.

Нагадаємо, після стрілянини у Броварах керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса було відсторонено від виконання обов'язків. Його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби - звільнено з посад.

Як зауважили у Міністерстві внутрішніх справ, причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.

Новим начальником вінницької поліції став Іван Іщенко, якого вже звинувачують у сепаратизмі проукраїнські активісти через події 2 травня 2014 року в Одесі, де він служив на той час.