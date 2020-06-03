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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
03 червня 2020, 10:46 4

Прокуратура Вінниччини повідомила про підозру одному з екскерівників поліції області

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03 червня 2020, 10:46 4
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Прокуратурою Вінницької області повідомлено про підозру особі, яка займала керівну посаду в Головному управлінні Національної поліції України у Вінницькій області у вчиненні розтрати понад 900 тис. грн державних коштів та підробці офіційних документів.

Про це повідомляє прокуратура Вінницької області, пише Regionews.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Прізвище підозрюваного у прокуратурі не розголошують, однак за інформацією окремих ЗМІ йдеться про колишнього керівника ГУ Нацполіції Вінницької області Юрія Педоса, якого днями призначили радником голови Нацполіції Ігоря Клименка.

Нагадаємо, після стрілянини у Броварах керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса було відсторонено від виконання обов'язків. Його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби - звільнено з посад.

Як зауважили у Міністерстві внутрішніх справ, причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.

Новим начальником вінницької поліції став Іван Іщенко, якого вже звинувачують у сепаратизмі проукраїнські активісти через події 2 травня 2014 року в Одесі, де він служив на той час.


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