Прокуратура Вінниччини повідомила про підозру одному з екскерівників поліції області
Прокуратурою Вінницької області повідомлено про підозру особі, яка займала керівну посаду в Головному управлінні Національної поліції України у Вінницькій області у вчиненні розтрати понад 900 тис. грн державних коштів та підробці офіційних документів.
Про це повідомляє прокуратура Вінницької області, пише Regionews.
Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Прізвище підозрюваного у прокуратурі не розголошують, однак за інформацією окремих ЗМІ йдеться про колишнього керівника ГУ Нацполіції Вінницької області Юрія Педоса, якого днями призначили радником голови Нацполіції Ігоря Клименка.
Нагадаємо, після стрілянини у Броварах керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса було відсторонено від виконання обов'язків. Його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби - звільнено з посад.
Як зауважили у Міністерстві внутрішніх справ, причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.
Новим начальником вінницької поліції став Іван Іщенко, якого вже звинувачують у сепаратизмі проукраїнські активісти через події 2 травня 2014 року в Одесі, де він служив на той час.
- 14:13 03 червня Шмигаль назвав нові вимоги МВФ для України
- 13:51 03 червня Помили асфальт і покосили траву: на Хмельниччині приготувалися до приїзду президента
- 13:47 03 червня В партії "Слуга народу" призначили керівників обласних осередків
- 13:31 03 червня Суд визнав незаконним рішення Чернівецької облради про закриття дитячого протитуберкульозного санаторію
- 13:22 03 червня У Раді хочуть збільшити штрафи за ПДР для пішоходів
- 12:51 03 червня Завербований російським ФСБ начальник поїзда "Ковель-Москва" уник кримінальної відповідальності
- 21:54 02 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 13:00 29 травня Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"