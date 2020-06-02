Мільйон за крісло губернатора: в поліції розкрили деталі справи

Шахраї обіцяли потерпілій висунути її кандидатом в народні депутати України

Фото: Нацполіція

Шахраї обіцяли потерпілій висунути її кандидатом в народні депутати України

У поліції підтвердили інформацію про затримання двох громадян, які намагалися продати за 1 мільйон доларів посаду голови Харківської ОДА.

Про це в Facebook повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Відомо, що в жовтні 2019 року шахраї обіцяли потерпілій висунути її кандидатом в народні депутати України на позачергових парламентських виборах. За це потерпіла передала в якості завдатку 60 тисяч доларів, однак кандидатом в народні депутати України вона так і не стала.

30 квітня 2020 року потерпіла ще раз зустрілась із зловмисниками у Києві з приводу повернення своїх грошей. На цей раз вони запропонували її супутнику за 1 мільйон доларів стати губернатором Харківської області та за 100 тисяч доларів знайти кандидатуру на посаду керівника Державної фіскальної служби в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, шахраї просили передати частинами 500 тисяч доларів, однак 2 червня були затримані при отриманні першої частини грошей у розмірі 150 тисяч доларів.

Зловмисниками виявились двоє жителів Києва віком 68 і 52 роки, вони затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 2 червня у Харкові затримали двох киян, які намагалися продати посади голови Харківської ОДА та начальника Головного управління Державної податкової служби в Харківській області.