На Вінниччині відсторонили від служби начальника поліції Педоса
Керівництво Національної поліції України прийняло рішення про відсторонення від виконання обов'язків начальника Головного управління Нацполіції Вінницької області Юрія Педоса.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління комунікації Національної поліції.
Причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки і прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, начальника кримінальної поліції і керівника оперативної служби також звільнили від займаних посад.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що масову стрілянину в Броварах брали участь "вінницькі спортсмени".
Сам Педос потрапив в об'єктив ЗМІ під час скандалу з участю київських журналістів з проекту "Стоп корупції" - він на них написав заяву в прокуратуру.
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