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29 травня 2020, 13:51 6

На Вінниччині відсторонили від служби начальника поліції Педоса

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29 травня 2020, 13:51 6
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Крім цього, звільнили кількох керівників підрозділів
Фото: з відкритих джерел
Крім цього, звільнили кількох керівників підрозділів

Керівництво Національної поліції України прийняло рішення про відсторонення від виконання обов'язків начальника Головного управління Нацполіції Вінницької області Юрія Педоса.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління комунікації Національної поліції.

Причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки і прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, начальника кримінальної поліції і керівника оперативної служби також звільнили від займаних посад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що масову стрілянину в Броварах брали участь "вінницькі спортсмени".

Сам Педос потрапив в об'єктив ЗМІ під час скандалу з участю київських журналістів з проекту "Стоп корупції" - він на них написав заяву в прокуратуру.


поліція Нацполіція Вінницька область начальник правоохоронці
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