На Вінниччині відсторонили від служби начальника поліції Педоса

Крім цього, звільнили кількох керівників підрозділів

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Крім цього, звільнили кількох керівників підрозділів

Керівництво Національної поліції України прийняло рішення про відсторонення від виконання обов'язків начальника Головного управління Нацполіції Вінницької області Юрія Педоса.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління комунікації Національної поліції.

Причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки і прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, начальника кримінальної поліції і керівника оперативної служби також звільнили від займаних посад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що масову стрілянину в Броварах брали участь "вінницькі спортсмени".

Сам Педос потрапив в об'єктив ЗМІ під час скандалу з участю київських журналістів з проекту "Стоп корупції" - він на них написав заяву в прокуратуру.