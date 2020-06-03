Поліція відкрила справу про зникнення зерна з Держрезерву
Поліція відкрила справу за фактом привласнення державних запасів і нанесення збитків державі
Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол, пише RegioNews.
Це кричущий факт, адже йдеться про державні запаси, розрахованих для забезпечення населення хлібом на випадок форсмажорної ситуації. І цю так звану подушку безпеки 40-мільйонної країни банально розікрали і розпродали", - сказав Апостол.
Радник міністра підкреслив, що в разі підтвердження заявлених фактів, винних чекає суворе покарання.
Згадані в моїй іронічній метафорі "миші", які нібито з'їли тисячі тонн зерна, обов'язково будуть виявлені і покарані відповідно до українського законодавства. Сподіваюся, що збитки, завдані державі і мільйонам наших громадян, також буде відшкодовано", - додав він.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.
Якщо чесно,я шокований. Ви не уявляєте собі яка велика кількість читачів сприйняли серйозно мою іронічну метафору про...Опубліковано Михайлом Апостолом Вівторок, 2 червня 2020 р.
Нагадаємо, вчора, 1 червня стало відомо, що зі складів Держрезерву зникло 150 тис. тонн зерна. Для даної кількості знадобилося б майже 2,7 тис. вагонів, а сума збитків державі становить 800 млн грн.
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