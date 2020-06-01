Новопризначеного керівника поліції Вінниччини звинувачують у сепаратизмі
У перший день до новопризначеного начальника поліції Вінниччини прийшли ветерани АТО з проханням пояснити свою громадянську позицію щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі.
Про це пишуть ЗМІ та активісти в мережі Facebook.
Зазначимо, що за даними ЗМІ, а також за словами очевидців подій та місцевих активістів, Іщенко приймав пасивну участь у насиллі проти українських демонстрантів 2 травня 2014 року. Зокрема, будучи при виконанні службових обов`язків, не реагував на постріли у бік проукраїнських демонстрантів.
Також є інформація про те, що пізніше Іщенко дозволив усім заходити на місце злочину, в Будинок профспілок, що дозволило знищити важливі докази у справі, пише Цензор.нет.
Зокрема Роман Синіцин у Facebook показав фото, де людина схожа на Іщенка стоїть поряд з озброєним російським колаборантом в Одесі.
Вітаю! У Вінницькій поліції новий очільник. Ваня Іщенко, людина Чеботаря. Вони таки...Опубліковано Roman Sinicyn Понеділок, 1 червня 2020 р.
Чоловік, одягнений у форму міліції, стоїть спиною до "тітушки", який з пістолета цілиться у натовп людей. Стоїть просто поряд з озброєними злочинцями в масках і не реагує на них.
Нагадаємо, сьогодні 1 червня, Івана Іщенка призначили новим начальником поліції Вінницької області.
Раніше повідомлялось, що через перестрілку в Броварах на Вінниччині відсторонили від служби начальника поліції Педоса.
Сьогодні, 1 червня, Юрія Педоса призначили радником голови Нацполіції України Ігоря Клименка.
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