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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
01 червня 2020, 16:34 9

Новопризначеного керівника поліції Вінниччини звинувачують у сепаратизмі

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01 червня 2020, 16:34 9
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Івана Іщенка звинувачують у тому, що він підтримував сепаратистів в Одесі 2 травня 2014 року
Фото: Роман Синіцин
Івана Іщенка звинувачують у тому, що він підтримував сепаратистів в Одесі 2 травня 2014 року

У перший день до новопризначеного начальника поліції Вінниччини прийшли ветерани АТО з проханням пояснити свою громадянську позицію щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Про це пишуть ЗМІ та активісти в мережі Facebook.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, а також за словами очевидців подій та місцевих активістів, Іщенко приймав пасивну участь у насиллі проти українських демонстрантів 2 травня 2014 року. Зокрема, будучи при виконанні службових обов`язків, не реагував на постріли у бік проукраїнських демонстрантів.

Також є інформація про те, що пізніше Іщенко дозволив усім заходити на місце злочину, в Будинок профспілок, що дозволило знищити важливі докази у справі, пише Цензор.нет.

Зокрема Роман Синіцин у Facebook показав фото, де людина схожа на Іщенка стоїть поряд з озброєним російським колаборантом в Одесі.

Вітаю! У Вінницькій поліції новий очільник. Ваня Іщенко, людина Чеботаря. Вони таки...

Опубліковано Roman Sinicyn Понеділок, 1 червня 2020 р.

Чоловік, одягнений у форму міліції, стоїть спиною до "тітушки", який з пістолета цілиться у натовп людей. Стоїть просто поряд з озброєними злочинцями в масках і не реагує на них.

Нагадаємо, сьогодні 1 червня, Івана Іщенка призначили новим начальником поліції Вінницької області.

Раніше повідомлялось, що через перестрілку в Броварах на Вінниччині відсторонили від служби начальника поліції Педоса.

Сьогодні, 1 червня, Юрія Педоса призначили радником голови Нацполіції України Ігоря Клименка.


поліція сепаратизм Вінниця Вінницька область начальник Іван Іщенко
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