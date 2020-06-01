Новопризначеного керівника поліції Вінниччини звинувачують у сепаратизмі

Івана Іщенка звинувачують у тому, що він підтримував сепаратистів в Одесі 2 травня 2014 року

Фото: Роман Синіцин

Івана Іщенка звинувачують у тому, що він підтримував сепаратистів в Одесі 2 травня 2014 року

У перший день до новопризначеного начальника поліції Вінниччини прийшли ветерани АТО з проханням пояснити свою громадянську позицію щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі.

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