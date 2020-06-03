Прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении одному из эксруководителей полиции области

Чиновника подозревают в растрате почти миллиона бюджетных средств

Чиновника подозревают в растрате почти миллиона бюджетных средств

Прокуратурой Винницкой области сообщено о подозрении лицу, которое занимала руководящую должность в Главном управлении Национальной полиции Украины в Винницкой области в совершении растраты более 900 тыс. грн государственных средств и подделке официальных документов.

Об этом сообщает прокуратура Винницкой области, пишет Regionews.

Сейчас решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения.

Фамилию подозреваемого в прокуратуре не разглашают, однако, по информации отдельных СМИ речь идет о бывшем руководителе ГУ Нацполиции Винницкой области Юрии Педосе, которого на днях назначили советником председателя Нацполиции Игоря Клименко.

Напомним, после стрельбы в Броварах руководителя полиции Винницкой области Юрия Педоса был отстранен от выполнения обязанностей. Его заместителя - начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы уволены с должностей.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, причиной таких решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.

Новым начальником винницкой полиции стал Иван Ищенко, которого обвиняют в сепаратизме проукраинские активисты через события 2 мая 2014 года в Одессе, где он служил в то время.