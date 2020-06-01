Відстороненого від роботи очільника Вінницької поліції призначили радником Клименка
Відстороненого від виконання посадових обов'язків начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса призначили радником голови Нацполіції.
Про це 1 червня у Вінниці повідомив журналістам голова Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції і буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу", - сказав Клименко.
За його словами, щодо решти працівників апарату ГУ НП у Вінницькій області, які були відсторонені і звільненні після подій у Броварах, "службове розслідування продовжується, роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж доведемо".
Нагадаємо, після стрілянини у Броварах керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса було відсторонено від виконання обов'язків. Його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби - звільнено з посад.
Як зауважили у Міністерстві внутрішніх справ, причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.
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