Відстороненого від роботи очільника Вінницької поліції призначили радником Клименка

Юрій Педос відповідатиме за ведення інституту дізнання в західно-центральному окрузі

Фото: ГУ Нацполіції Вінницької області

Юрій Педос відповідатиме за ведення інституту дізнання в західно-центральному окрузі

Про це 1 червня у Вінниці повідомив журналістам голова Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції і буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу", - сказав Клименко.

За його словами, щодо решти працівників апарату ГУ НП у Вінницькій області, які були відсторонені і звільненні після подій у Броварах, "службове розслідування продовжується, роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж доведемо".

Нагадаємо, після стрілянини у Броварах керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса було відсторонено від виконання обов'язків. Його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби - звільнено з посад.

Як зауважили у Міністерстві внутрішніх справ, причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.