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Відстороненого від роботи очільника Вінницької поліції призначили радником Клименка
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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
01 червня 2020, 12:38 9

Відстороненого від роботи очільника Вінницької поліції призначили радником Клименка

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01 червня 2020, 12:38 9
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Юрій Педос відповідатиме за ведення інституту дізнання в західно-центральному окрузі
Фото: ГУ Нацполіції Вінницької області
Юрій Педос відповідатиме за ведення інституту дізнання в західно-центральному окрузі

Відстороненого від виконання посадових обов'язків начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса призначили радником голови Нацполіції.

Про це 1 червня у Вінниці повідомив журналістам голова Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції і буде відповідати за ведення інституту дізнання на території Західно-центрального округу", - сказав Клименко.

За його словами, щодо решти працівників апарату ГУ НП у Вінницькій області, які були відсторонені і звільненні після подій у Броварах, "службове розслідування продовжується, роль кожного буде оцінена, і ми цю інформацію теж доведемо".

Нагадаємо, після стрілянини у Броварах керівника поліції Вінницької області Юрія Педоса було відсторонено від виконання обов'язків. Його заступника - начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби - звільнено з посад.

Як зауважили у Міністерстві внутрішніх справ, причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.


звільнення поліція Вінниця Вінницька область Ігор Клименко Юрій Педос радник
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