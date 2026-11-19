Скриншот із відео

Служба безпеки затримала ще двох учасників заворушень, які сталися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, вони поширювали неправдиву інформацію про українських військових, закликали до провокацій та пошкоджували службові автомобілі правоохоронців.

Після заворушень чоловіки майже два тижні переховувалися від правоохоронців: не користувалися мобільним зв’язком і постійно змінювали місця проживання.

Однак співробітники СБУ встановили їхнє місцеперебування та затримали. Одного фігуранта знайшли у підвалі багатоповерхівки в Києві, іншого – в орендованому будинку поблизу Боярки.

Одним із затриманих виявився 31-річний місцевий блогер. Він знімав заворушення, а згодом публікував у TikTok відео з неправдивою інформацією про Сили оборони та закликав долучатися до сутичок.

Інший фігурант – 24-річний житель столичного регіону. Слідство встановило, що він розбив кувалдою заднє скло службового автомобіля Нацполіції та викрав речі правоохоронців.

Також чоловік брав участь у блокуванні автобуса Національної гвардії. Для цього він залишив свій автомобіль посеред дороги та закликав перевертати службові машини правоохоронців, щоб перекрити рух.

Загалом у справі правоохоронці викрили 16 учасників заворушень. Дев'ятьом із них підозри оголосили слідчі СБУ, ще сімом – працівники Національної поліції.

Обом новим затриманим повідомили про підозру за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене групою осіб, а також несанкціоноване поширення інформації про розміщення українських військових.

Одному з фігурантів суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щодо іншого прокуратура оскаржила рішення суду та просить апеляційну інстанцію обрати суворіший запобіжний захід.

За інкриміновані злочини чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Нацполіція затримали 13 учасників заворушень.

Як відомо, скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину, виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту.

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