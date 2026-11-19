Фото: СБУ

Керівника Північного управління замовника робіт Міністерства оборони України підозрюють у незаконному збагаченні на 12,6 млн грн. За даними слідства, від початку повномасштабної війни він та члени його родини набули нерухомість, автомобіль преміального бренду та значні суми готівки, які не відповідали офіційним доходам посадовця. Йому загрожує до 10 років ув'язнення

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає RegioNews.

Розслідування встановило, що протягом 2022–2026 років посадовець та його родина набули активів на загальну суму 12,6 млн грн. Водночас це майно не було відображене в офіційних деклараціях.

Зокрема, йдеться про приватний будинок із земельною ділянкою, новий автомобіль преміального бренду, а також готівку в доларах США та євро. Загальна сума готівкових заощаджень перевищує 6,8 млн грн у гривневому еквіваленті.

Наразі правоохоронці встановлюють походження цих активів. Також перевіряють версію щодо можливого використання посадовцем службових повноважень для незаконного збагачення.

За даними СБУ, установа, яку очолює фігурант, відповідає за замовлення будівельних, відновлювальних, реконструкційних та інженерно-технічних робіт для потреб Сил оборони України.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України — незаконне збагачення. Його вже відсторонили від посади, а до суду скерували клопотання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. За інкримінованою статтею посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше 45-річному експосадовцю районного ТЦК на Львівщині повідомили про підозру через недостовірні дані в декларації. Йдеться про суму понад 4,5 млн грн.